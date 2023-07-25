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Новости 18:17

Побившая сотрудницу полиции петербурженка отделалась штрафом

фото ЗакС политика Побившая сотрудницу полиции петербурженка отделалась штрафом

Куйбышевский районный суд Петербурга оштрафовал на 30 тысяч рублей Анну Штейн, которая в одну из июньских ночей напала на сотрудницу правооохранительных органов. Об этом сообщает объединенная пресс-служба городских судов.

Подсудимую признали виновной в применении силы к представителю власти (ч. 1 ст. 318 УК).

Инцидент случился в отделе полиции № 28 (улица Марата, 79). От задержанной потребовали прекратить нарушать общественный порядок. Реакцией с ее стороны стали четыре удара в область шеи и груди сотрудницы полиции. Последняя испытала физическую боль и получила повреждения.

Фото: ЗАКС.Ру


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