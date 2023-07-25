В аварии с троллейбусом в Купчино пострадал маленький ребенок

На юге Петербурга 25 июля столкнулись легковой автомобиль "Волга" и троллейбус №39. Фотографии инцидента, случившегося на перекрестке улиц Ярослава Гашека и Будапештской, распространились по социальным сетям. На них передняя часть "Волги" выглядит расплющенной.

Городская полиция, согласно ее официальному сообщению, проводит проверку происшествия. Установлено, что троллейбусом управлял 40-летний, а автомобилем - 30-летний мужчина. В аварии пострадали граждане 54, 25 и 4 лет. Всех их госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

Остальные троллейбусы некоторое время следовали в обход проблемного перекрестка.

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