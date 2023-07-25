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Новости 25 июля, 19:26

Россияне смогут без комиссии переводить деньги между своими счетами в разных банках

фото ЗакС политика Россияне смогут без комиссии переводить деньги между своими счетами в разных банках

Депутаты Госдумы приняли во втором чтении поправки в федеральное законодательство, избавляющие физлиц от банковской комиссии при переводе денег с одного своего счета на свой же счет в другой кредитной организации.

Спикер нижней палаты Вячеслав Володин считает, что таким образом укрепляется защита прав граждан.

"Человек имеет право распоряжаться собственными средствами по своему усмотрению. Открывая в банке счет или вклад, гражданин и так оплачивает банковские услуги", - гласит его позиция, приведенная на сайте федерального парламента.

Депутаты хотят установить лимит для бесплатных переводов на уровне 30 млн рублей в месяц. В случае принятия законопроекта банки не смогут ограничивать число и размер переводов в рамках этой суммы.

Фото: ЗАКС.Ру


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