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Новости 25 июля, 19:52

До конца лета в Петербурге начнут ремонтировать еще девять дорог

фото ЗакС политика До конца лета в Петербурге начнут ремонтировать еще девять дорог

Петербургское правительство определилось с планом дорожного ремонта на остаток лета. Чиновники собираются начать работы еще на девяти магистралях, передает пресс-служба КРТИ.

В самом конце июля дорожники возьмутся чинить Новое шоссе и Центральную улицу в Белоострове. Следом в графике работ значится ремонт Петроградской набережной и ремонт участка Приморского шоссе от Горского ручья до улицы Володарского, составляющего почти 8,5 км. Далее рабочие приведут в порядок улицу Александра Матросова в Выборгском районе.

В середине августа начнется починка Суздальского шоссе и дорожного полотна Лиговского проспекта на отрезке от набережной Обводного канала до Витебской железной дороги.

Наконец, 20 августа стартует ремонт дорог в Кировском районе: покрытие поменяют на проспекте Ветеранов и на Дачном проспекте.

Фото: ЗАКС.Ру


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