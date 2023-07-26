Более 300 миллионов человек использовали "Подорожник" для поездок в первом полугодии

Более 336 миллионов человек воспользовались картой "Подорожник" в ходе поездок в январе-июне, рассказали 26 июля в петербургском комитете по транспорту. Это немногим меньше количества пассажиров, ездивших в общественном транспорте по льготным проездным билетам.

"Около 337 миллионов петербуржцев — это 41,13 % от общего количества пассажиров — оплатили проезд льготными проездными билетами, включая ученические, студенческие и пенсионные", — сообщили в комтрансе.

Доля пассажиров, ездивших по "Подорожнику", составила 41,02 % от общего количества. При этом тарифом "60 минут" в первом полугодии воспользовались почти 36 миллионов человек, что соответствует 25,7 % от общего количества поездок по "Подорожнику".

К оплате банковскими картами прибегли 13,69 % пассажиров, что в абсолютных цифрах составляет более 112 миллионов поездок. К оплате наличными пассажиры прибегли 17,5 миллиона раз (2,41 %).

Фото: ЗАКС.Ру