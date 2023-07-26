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Новости 10:31

"Известия": ГОСТ на школьную форму появится в 2024 году

фото ЗакС политика "Известия": ГОСТ на школьную форму появится в 2024 году

Государственный стандарт на школьную форму должен появиться во второй половине 2024 года, сообщили 26 июля "Известия" со ссылкой на представителей Роскачества. Ожидается, что это будет окончательная редакция требований, предъявляемых к одежде учеников.

"Главная цель стандарта — не допустить использование материалов низкого качества при изготовлении такой одежды, чтобы потребители, приобретая такие изделия, могли не беспокоиться о свойствах материалов", — объяснили изданию в Роскачестве.

Сам стандарт определяет наименования одежды и предусматривает определенные требования к форме, используемым при шитье материалам и к маркировке. В частности, форма должна быть способна поглощать водяные пары и быть воздухопроницаемой. Также в ГОСТе планируется прописать показатели токсичности тканей. Эксперты указывают, что одежда должна быть стойкой к разрыванию и истиранию, а ее размер не должен меняться после пяти стирок.

В Минпромторге изданию сообщили, что следят за изменениями при разработке стандартов школьной формы и участвуют в дискуссиях по этому вопросу.

Фото: pixabay


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