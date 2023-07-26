Российские ведомства не поддержали инициативу об ускоренной выдаче загранпаспорта

МВД, ФСБ и Минфин не поддерживают инициативу вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова ("Новые люди") о проведении в Москве эксперимента по ускоренной выдаче заграничных паспортов за дополнительную плату, сообщил 26 июля ТАСС. Информагентство сослалось на копию ответа первого замглавы МВД Александра Горового на обращение депутата.

"Предлагаемая вами инициатива по платному ускоренному оформлению заграничного паспорта не поддерживается", — цитирует ТАСС отрывок из документа.

В своем ответе Горовой пояснил, что подразделения МВД проверяют при проверке заявлений о выдаче загранпаспортов, имеются ли причины для временного ограничения подателя в праве на выезд из России и для отказа в выдаче документа. Также он указал, что ФСБ и Минфин выступают против предложения.

"Выстроенная на протяжении многих лет сбалансированная по срокам система межведомственного взаимодействия МВД России и ФСБ России полностью отвечает задачам в области безопасности и обеспечивает полноту проведения всего комплекса необходимых мероприятий", — говорится в документе. Существующие сроки выдачи загранпаспортов в ответе названы "оптимальными". Уменьшить их не представляется возможным, следует из текста.

Месяцем ранее Даванков обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением провести эксперимент по ускоренной выдаче загранпаспортов за дополнительную плату. Полученные средства он предложил направить на отмену или снижение госпошлин за выдачу аналогичных документов в рамках стандартной процедуры.

Фото: ЗАКС.Ру