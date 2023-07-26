Красносельский суд ограничил свободу пенсионеру за ложное сообщение о взрыве сотовых вышек

Красносельский суд Петербурга рассмотрел дело о заведомо ложном сообщении о теракте (ч. 1 ст. 207 УК РФ) в отношении местного жителя Леонида Чувакина, сообщила 26 июля объединенная пресс-служба городских судов. Звонок о готовящемся взрыве стоил пожилому петербуржцу нескольких месяцев ограничения свободы.

Согласно материалам дела, вечером 8 марта 71-летний Чувакин позвонил из своей квартиры в Красном Селе по номеру 112 и сообщил о готовящемся взрыве вышек сотовой связи. При этом следствие считает, что он осознавал противоправный характер своих действий, а сам звонок совершил "с целью дезорганизации деятельности органов власти и охраны правопорядка".

Чувакин вину во вменяемом преступлении признал. Суд учел наличие у него, в частности, постоянного места жительства, удовлетворительные характеристики и отсутствие судимостей, а также возраст. В итоге петербуржцу назначили ограничение свободы сроком на три месяца.

Фото: ЗАКС.Ру