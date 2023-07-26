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Новости 11:45

В Петербурге задержан подозреваемый в краже у российского посла в Замбии

фото ЗакС политика В Петербурге задержан подозреваемый в краже у российского посла в Замбии

Полиция задержала подозреваемого в краже у российского посла в Замбии Азима Ярахмедова, рассказала 26 июля "Фонтанка". По информации издания, злоумышленник оставил дипломата без документов и почти полумиллиона рублей.

Как сообщается, кража произошла в понедельник, 24 июля, в гипермаркете "Окей" на территории Московского района. Неизвестный оставил посла без черной борсетки, в которой находились документы и 400 тысяч рублей. На следующий день Ярахмедов обратился с заявлением к правоохранителям.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о краже. Спустя несколько часов правоохранители задержали 52-летнего водителя из Ленобласти. Сейчас он находится в ИВС в ожидании суда по избранию меры пресечения.

Фото: ЗАКС.Ру


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