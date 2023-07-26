КГИОП намерен добиваться ремонта блокадной подстанции в суде

Комитет по госконтролю, использованию и охране памятников может подать новый иск к Росгосцирку с требованием отреставрировать здание блокадной подстанции на набережной Фонтанки, сообщил 26 июля "Деловой Петербург". Предыдущий иск был отклонен из-за неподсудности, уточнило издание.

В первый раз КГИОП обратился в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти. Дело было возвращено по причине неподсудности, так как ФКП "Росгосцирк" зарегистрировано в Москве. Предположительно иск будет подан вновь.

Комитет требовал выполнить ремонт и реставрацию здания в течение 2,5 года. В случае если Росгосцирк не уложился бы в обозначенный срок, истец требовал взимать с него по 200 тысяч рублей в месяц. Сами требования были связаны с неисполнением ответчиком требований охраны памятника.

Решение о передаче подстанции Большому петербургскому цирку было принято в конце 2016 года. В прошлом году здание перешло в оперативное управление непосредственно Росгосцирка.

Как сообщили "ДП" на предприятии, сейчас ведется подготовка к конкурсу на предоставление проектной документации по реставрации памятника. "Работы по реставрации объекта начнутся после разработки и согласования проектной документации", — уточнили там. Сумму затрат на выполнение работ ранее оценили в 300 миллионов рублей.

Фото: pixabay