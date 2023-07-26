Эсеры привели в порядок захоронения советских военных в Александро-Невской лавре

Депутаты МО "Автово", представляющие "Справедливую Россию — За правду", 26 июля провели субботник на территории Александро-Невской лавры. Мероприятие посвятили двум высокопоставленным советским военным, родившимся в конце июля, о чем сообщает официальный Telegram-канал муниципалитета.

В ходе субботника эсеры убрали могилы начальника управления военно-восстановительных работ Ленинградского фронта Ивана Зубкова (1904–1944) и генерал-майора Пантелеймона Зайцева (1898–1944), занимавшего командные должности во время освобождения Ленинграда от блокады.

"Никто не забыт, ничто не забыто!" - говорится в пресс-релизе.

После приведения памятников в порядок мундепы возложили к ним цветы.

фото: Муниципальное образование Автово / Telegram