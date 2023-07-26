Загрязнением воды в Шушарах заинтересовались Росприроднадзор и Шишкина

Экоактивисты из движения "Зеленый фронт" получили от Росприроднадзора официальное подтверждение загрязнению реки Славянка в Шушарах. Чиновники провели инспекцию и взяли пробы воды на некоторых участках реки, показавшие превышение предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ. Вода имела мутно-белый цвет, специфический запах и повышенную температуру.

Водоотведением в Шушарах занимается Водоканал. По данным комитета по природопользованию, сброс сточных вод мог вестись с территории научно-исследовательского института животноводства имени Л. К. Эрнста. Росприроднадзор сообщил активистам, что продолжает поиск виновных.

К проблеме подключилась депутат ЗакСа Марина Шишкина, написавшая обращения в Росприроднадзор, в Водоканал и в администрацию Пушкинского района.

"С учетом того, что река протекает также через Колпино и впадает в Неву у Рыбацкого, аммоний-ион может достаться нам всем", - объяснила она свое беспокойство в собственном Telegram-канале.

У чиновников различного уровня она поинтересовалась степенью опасности выбросов, способом ликвидации уже нанесенного ущерба и предпринятыми профилактическими мерами.

фото: Зеленый фронт