Бастрыкин недоволен отказом возбуждать дело из-за смерти пожилого петербуржца после лечения

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин напомнил своим петербургским подчиненным о происшествии с участием 88-летнего пенсионера, который скончался в результате медицинских процедур.

Представляющий интересы умершего считает, что летальный исход наступил ввиду оказания некачественной помощи различными медучреждениями, передает информационный центр СК.

Ранее региональные правоохранители провели доследственную проверку и не нашли причин для возбуждения уголовного дела. Это решение впоследствии было отменено, и была назначена дополнительная проверка. Бастрыкин ждет ее результатов. Его также интересуют причины первоначального отказа в возбуждении дела.

фото: Александр Бастрыкин / ВКонтакте