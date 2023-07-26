ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 17:13

Бастрыкин недоволен отказом возбуждать дело из-за смерти пожилого петербуржца после лечения

фото ЗакС политика Бастрыкин недоволен отказом возбуждать дело из-за смерти пожилого петербуржца после лечения

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин напомнил своим петербургским подчиненным о происшествии с участием 88-летнего пенсионера, который скончался в результате медицинских процедур.

Представляющий интересы умершего считает, что летальный исход наступил ввиду оказания некачественной помощи различными медучреждениями, передает информационный центр СК.

Ранее региональные правоохранители провели доследственную проверку и не нашли причин для возбуждения уголовного дела. Это решение впоследствии было отменено, и была назначена дополнительная проверка. Бастрыкин ждет ее результатов. Его также интересуют причины первоначального отказа в возбуждении дела.

фото: Александр Бастрыкин / ВКонтакте


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости26 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама