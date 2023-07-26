Из-за поджога машины с Z-символикой москвича отправили в колонию-поселение

Суд в Москве приговорил к одному году и и десяти месяцам колонии-поселения Филиппа Масловского, которого признали виновным в умышленном поджоге (ч. 2 ст. 167 УК). Об этом сообщает "Медиазона"*. Гособвинение настаивало на более строгом наказании. Адвокат подсудимого решил не обжаловать приговор.

Суд установил, что минувшей зимой москвич на окраине города поджег джип с Z-символикой и наклейками в поддержку военной спецоперации. У автомобиля выгорели моторный отсек и часть салона.

На суде фигурант назвал криминальный эпизод с собственным участием глупостью. Он также уверял участников процесса, что неправильно истолковал наклейки на машине.

На время следствия Масловский был помещен под стражу.

*Минюст внес "Медиазону" в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру