Прокремлевские активисты устроили акцию у генконсульства Польши в Петербурге

Представители провластных молодежных движений "Молодая гвардия" и "Волонтерская рота" 26 июля провели политическую акцию у генерального консульства Польши в Петербурге. Мероприятие с участием десятков человек осветил Telegram-канал "В центре Петербурга".

Собравшиеся выразили недовольство сносом советских памятников в польских городах. На плакатах активистов виднелись надписи "Марионетка Вашингтона" и "Варшава, руки прочь от советских памятников".

Протестное "стояние", сопровождавшееся скандированием лозунгов при помощи звукоусиливающих средств, продолжилось шествием по Лиговскому проспекту.

Несмотря на сохраняющийся "коронавирусный" запрет на публичные акции, у правоохранителей к участникам демонстрации претензий не возникло.

фото: В центре Петербурга / Telegram (скриншот видео)