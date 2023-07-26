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Новости 18:42

Прокремлевские активисты устроили акцию у генконсульства Польши в Петербурге

фото ЗакС политика Прокремлевские активисты устроили акцию у генконсульства Польши в Петербурге

Представители провластных молодежных движений "Молодая гвардия" и "Волонтерская рота" 26 июля провели политическую акцию у генерального консульства Польши в Петербурге. Мероприятие с участием десятков человек осветил Telegram-канал "В центре Петербурга".

Собравшиеся выразили недовольство сносом советских памятников в польских городах. На плакатах активистов виднелись надписи "Марионетка Вашингтона" и "Варшава, руки прочь от советских памятников".

Протестное "стояние", сопровождавшееся скандированием лозунгов при помощи звукоусиливающих средств, продолжилось шествием по Лиговскому проспекту.

Несмотря на сохраняющийся "коронавирусный" запрет на публичные акции, у правоохранителей к участникам демонстрации претензий не возникло.

фото: В центре Петербурга / Telegram (скриншот видео)


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