Помимо овощей в России стала дорожать мясная продукция

Росстат проанализировал динамику цен на потребительском рынке с 18 по 24 июля. Товары и услуги всех видов подорожали за отчетный период на 0,23% (неделю назад показатель составил 0,18%). С Нового года инфляция разогналась до 3,39%.

Наибольший рост розничной цены из продовольствия продемонстрировали яблоки и бананы (+2,91%), капуста (+2,78%), сахар (+1,2%), помидоры (+1,07%), свинина (+0,72%), сосиски и сардельки (+0,67%).

Наоборот, сильнее всего остального подешевели за последнюю неделю лук (-4,08%), огурцы (-2,78%), морковь (-2,1%), подсолнечное масло (-0,53%), фруктово-ягодные консервы для детского питания (-0,4%), гречка (-0,39%).

Из непродовольственных товаров прежде всего подорожали телевизоры (+1,55%), смартфоны (+0,95%), легковые российские автомобили (+0,74%), бензин и спортивный детский костюм (+0,58%) , туалетная бумага (+0,57%), иномарки (+0,33%).

В годовом выражении инфляция составила 4,19%.

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