Замглавы администрации Мурино поместили под стражу

Суд в Петербурге отправил под арест замглавы администрации МО "Муринское городское поселение" по коррупционному делу. Об этом сообщает пресс-служба управления СК по Ленобласти. Чиновника обвиняют в получении крупной взятки (ч. 5 ст. 290 УК).

По версии следствия, за приемку работ вне зависимости от их качества фигурант получил от подрядчика вознаграждение в размере 850 тысяч рублей. Речь идет об исполнении контракта в рамках госпрограммы "Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности в Ленинградской области". Договор с муниципалами был заключен на проектирование, установку и ввод в эксплуатацию автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов (АИТП) в многоэтажках.

Согласно сайту муниципалитета, всего у главы администрации три заместителя. По сведениям регионального издания 47news, речь идет об Алексее Бекетове, а арестовал его Октябрьский районный суд Петербурга еще неделю назад.