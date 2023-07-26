Суд в Петербурге с третьего раза принял протокол о нарушении общественного порядка в отношении "Зенита"

Петроградский районный суд Петербурга назначил рассмотрение дела в отношении футбольного клуба "Зенит" по статье об организации массового пребывания и передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка (часть 1 статьи 20.2.2 КоАП). Заседание состоится 4 августа.

Полицейским удалось добиться рассмотрения только с третьей попытки. Дважды суд возвращал им материалы дела.

Поводом для административного преследования футбольного клуба стали праздничные гуляния фанатов 13 мая после победы "Зениты" в сезоне 2022/2023 Российской премьер-лиги. Поздравить клуб с победой после матча с "Краснодаром" и церемонии награждения на "Газпром арене" вышли тысячи горожан. По центру города проехал автобус с зенитовскими футболистами.

В МВД утверждают, что это мероприятие не было согласовано с городскими властями, а его участники испортили зеленые насаждения и мешали уличному движению. Нескольких болельщиков задержала полиция.

Протокол в отношении ФК "Зенит" также подали в Дзержинский районный суд. Он тоже дважды возвращал материалы дела полиции. Однако она исправила недочеты и направила документы в третий раз. Рассмотрение дела судьей еще не назначено.