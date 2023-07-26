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С мундепа из Ленобласти хотят взыскать два автомобиля сомнительного происхождения

фото ЗакС политика С мундепа из Ленобласти хотят взыскать два автомобиля сомнительного происхождения

Красносельский районный суд Петербурга рассмотрит иск прокурора Ленобласти Сергея Жуковского, касающийся имущества депутата Лужского муниципального образования Александра Некрасова и его семьи. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Проверка силовиков показала, что в 2021 году народный избранник купил два автомобиля на сумму, которая оказалась существенно выше их общего с женой официального дохода за предыдущие три года. Правоохранители считают, что законность происхождения средств Некрасов убедительно доказать не смог.

Прокуратура требует взыскать в пользу государства имущество семьи Некрасовых, о законном происхождении которых она не представила сведений. Жуковский взял рассмотрение дела на особый контроль.

Фото: ЗАКС.Ру


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