РЖД проведут эксперимент по верификации пассажиров с помощью биометрии

Российские железные дороги планируют провести совместно с Минцифры и Минтрансом эксперимент по подтверждению пассажирами своей личности с помощью биометрии вместо предъявления паспортов, сообщил 27 июля "Коммерсантъ". Проект должен будет стартовать в начале 2024 года.

Как рассказал изданию источник, близкий к правительству, нынешняя версия дорожной карты предполагает, что эксперимент начнется в первом квартале следующего года. Информацию подтвердили в Центре биометрических технологий, выступающем оператором единой биометрической системы.

"Использование биометрии не является обязательным условием подтверждения личности, а существующие способы оказания услуг должны быть сохранены", — при этом отметили в ЦБТ.

В Минтрансе на запрос газеты не ответили, а в РЖД поведали об изучении вопроса применения биометрии при посадке в поезда. В свою очередь, в Минцифры заявили, что применение биометрии "повысит удобство и скорость идентификации пассажиров без предъявления паспорта", а также позволит избежать ситуаций, когда забывшие свои документы граждане лишаются возможности отправиться в поездку.

Собеседник издания уточнил, что реализация проекта потребует решения ряда вопросов. В частности, на вокзалах потребуется создание "чистой зоны", куда будут допускать только пассажиров. Также понадобится улучшение ситуации с покрытием интернетом на отдаленных станциях и внесение поправок в закон о транспортной безопасности.

Фото: ЗАКС.Ру