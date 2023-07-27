Экс-глава Волховского района стал советником Дрозденко

Бывший глава Волховского района Алексей Брицун стал советником губернатора Ленобласти Александра Дрозденко, сообщили 27 июля в региональной администрации. Распоряжение об этом подписал глава области.

"С 27 июля Алексей Брицун приступает к исполнению обязанностей советника губернатора Ленинградской области. Соответствующее распоряжение подписал Александр Дрозденко", — уведомили в пресс-службе администрации.

В конце июня совет депутатов Волховского района проголосовал за лишение Брицуна полномочий местного главы. Глава комитета по местному самоуправлению Ленобласти Лира Бурак заявила тогда, что "голосование прошло "на эмоциях" и выразила уверенность, что решение будет пересмотрено. На следующий день депутаты отменили результаты предыдущего голосования.

Как сообщал 47news, после этого Брицун написал заявление об увольнении, после чего отправился в отпуск.

Фото: Telegram-канал "Админка Ленобласти"