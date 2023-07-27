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Новости 11:38

Среда в Петербурге стала первым с начала апреля днем без солнца

фото ЗакС политика Среда в Петербурге стала первым с начала апреля днем без солнца

Минувшая среда, 26 июля, стала первым с начала апреля днем, когда над Петербургом не светило солнце, рассказал главный синоптик города Александр Колесов утром в четверг. При этом он оговорился, что использует данные центральной метеостанции, в то время как где-нибудь на окраине небо вполне могло оказаться ясным.

"До этого отсутствие солнечного сияния в Санкт-Петербурге в этом году отмечено только… — 3 апреля. Получается, что солнце в городе хотя бы на один час, но показывалось в течение 113 дней подряд", — написал Колесов в своем Telegeram-канале.

Похожим по продолжительности солнечного сияния за последние 36 лет оказался 2000 год, однако в тот раз солнце не виднелось на небе 9 апреля. В 2018 году череда ясных дней началась еще позже — с 18 апреля, отметил Колесов и добавил, что "период этого года длиннее  периодов 2000 и 2008 годов".

Фото: Telegram-канал "Александр Колесов. О погоде в Петербурге"


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