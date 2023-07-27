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Новости 12:29

"Ведомости": Депутатам запретили самовольное посещение частей в зоне боевых действий

фото ЗакС политика "Ведомости": Депутатам запретили самовольное посещение частей в зоне боевых действий

Депутаты Госдумы получили запрет на посещение по собственной инициативе воинских частей в зоне боевых действий на территории новых регионов, сообщили 27 июля "Ведомости" со ссылкой на четырех парламентариев. При этом поездки думцев в ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области регламентироваться не будут.

Как рассказал изданию один из собеседников, ранее глава Минобороны Сергей Шойгу уведомил спикера Госдумы Вячеслава Володина о введении соответствующего запрета. В своем письме министр сообщил, что теперь депутаты не смогут самочинно посещать подразделения в зоне, где объявлено военное положение.

Информацию о запрете посещения войсковых соединений на этой неделе доводят до парламентариев. Как уточняется, теперь они смогут выезжать в части только после согласования с министром обороны или начальником Генерального штаба. Запрос военным должно будет направлять руководство Госдумы.

Фото: ЗАКС.Ру


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