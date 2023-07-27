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Новости 12:29

Путин пообещал бесплатно поставить зерно в страны Африки

фото ЗакС политика Путин пообещал бесплатно поставить зерно в страны Африки

Президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании форума "Россия - Африка" заявил о намерении в ближайшие 3-4 месяцы бесплатно поставить по 25-50 тысяч тонн в Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Эритрею и ЦАР.

"Наша страна в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческой [основе], так и в виде безвозмездной помощи наиболее нуждающимся странам Африки. Тем более, что у нас в этом году вновь ожидается рекордный урожай", - заявил Путин.

Он отметил, что поставка зерна также будет бесплатной для особо нуждающихся стран.

Скрин: https://summitafrica.ru/


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