Жилком отчитался о сохранении девичьего винограда при ремонте здания на Петроградской стороне

Стена девичьего винограда на улице Лизы Чайкиной, 18, была сохранена при выполнении работ по капитальному ремонту фасада, рассказали 27 июля в жилищном комитете. Ради этого рабочим пришлось трудиться в стесненных условиях.

"Чтобы не повредить виноград во время проведения работ, его укрепили на временные конструкции, на расстоянии порядка 40 сантиметров от поля стены. Технологию разработали совместно с экспертами", — уточнили в жилкоме.

В результате рабочие штукатурили и красили стену, находясь в тесном тоннеле между зданием и самим виноградом. Всё это время за растением следили и поливали его.

Стена девичьего винограда растет здесь уже 17 лет и уже стала местной неформальной достопримечательностью. Сейчас площадь лозы достигает 800 квадратных метров, а масса растения может достигать полутора тонн.

Фото: Фонд капитального ремонта Санкт-Петербурга/ "ВКонтакте" (скриншот видеозаписи)