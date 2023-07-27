В МВД заявили об увеличении количества диверсий, совершаемых подростками

В России наблюдается общее снижение преступности среди несовершеннолетних, заявил 27 июля замглавы ГУ МВД России по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов Вадим Гайдов. При этом, по его словам, одновременно наблюдается рост количества диверсий и иных видов преступлений, совершаемых подростками.

"Более чем в полтора раза увеличилось число особо тяжких противоправных деяний, среди которых преобладают правонарушения, связанные со сбытом наркотиков путем закладок, диверсии, насильственные действия", — приводит слова Гайдова РИА "Новости".

Гайдов уточнил, что сейчас на профилактическом учете состоят более 105 тысяч несовершеннолетних, 94 % из которых учатся в образовательных учреждениях. При этом в 2019 году на учете состояли приблизительно 127 тысяч несовершеннолетних, отметила еще один представитель ведомства Мария Кольцова.

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