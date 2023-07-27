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Новости 14:27

Из административных правонарушений Петербурга хотят убрать пункт о жестоком обращении с животными

фото ЗакС политика Из административных правонарушений Петербурга хотят убрать пункт о жестоком обращении с животными

Депутаты Законодательного собрания от "Единой России" Всеволод Беликов и Алексей Макаров внесли в парламент законопроект об изменении документ об административных правонарушениях в Петербурге. Городской нормативно-правовой акт решили привести в соответствие с федеральным законодательством.

Согласно проекту закона, из списка административных нарушений исключется пукт о натравливании собак на людей и животных и неправильный выгул собак, который привел к причинение вреда здоровью или ущерб госимущесту. Также депутаты предлагают убрать норму о жестком обращении с животными.

Запреты на это ранее добавили в Кодекс об административных правонарушениях России, сообщили парламентарии в материалах к законопроекту. Поэтому нет смысла дубликровать нормы в петербургском законодательстве, считают парламентарии:

Согласно КоАП РФ, за жесткое обращение с животными человека могут оштрафовать на 5-15 тысяч рублей. Должностное лицо обязано заплатить больше: 15-30 тысяч рублей, а юрлицо - 50-100 тысяч рублей. 

София Саттарова / Фото: Unsplash


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