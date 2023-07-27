Бывшая судья Арбитражного суда Москвы получила девять лет колонии

Мосгорсуд приговорил к девяти годам колонии общего режима бывшую судью Елену Кондрат по коррупционному делу. Как сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции, женщину признали виновной в посредничестве в крупном взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК). Она также должна будет выплатить государству штраф в размере 77,9 млн рублей.

Обвинение запрашивало для бывшей судьи 11,5 лет лишения свободы.

Суд установил, что три года назад Кондрат предложила коллеге 50 тысяч долларов от фигурантов экономического дела, которое та вела, за принятие решения в их пользу. Коллегу эта идея смутила, после чего она обратилась к силовикам, которые задержали Кондрат при передаче денег.

Подсудимой запретили сроком на пять лет занимать должности в правоохранительно-судебной системе.

фото: Московские суды общей юрисдикции