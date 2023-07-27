Исинбаеву исключили из состава центрального штаба ОНФ

Бывшую спортсменку, двукратную олимпийскую чемпионку по прыжкам с шестом Елену Исинбаеву исключили из состава центрального штаба "Народного фронта". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на свой источник.

Причиной для кадрового решения, принятого заочным голосованием, послужило "неучастие в работе Народного фронта и центрального штаба движения".

Нынешним летом разразился медийный скандал из-за того, что спортсменка продемонстрировала в социальных сетях свою жизнь на испанском острове Тенерифе. Комментируя свое нынешнее ПМЖ, она заявила, что считает себя человеком мира.

Исинбаева известна своим участием в 2020 году в рабочей группе по поправкам в Конституцию. На одном из заседаний с участием президента она призналась, что до включения в группу была плохо знакома с основным законом страны.

фото: kremlin.ru