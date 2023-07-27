Суд в Петербурге прекратил дело продавца холодного оружия

Ленинский районный суд Петербурга прекратил производство по делу Владимира Ковалева, которого преследовали за незаконный сбыт холодного оружия (ч. 7 ст. 222 УК). Ему назначили штраф в размере 15 тысяч рублей, удовлетворив тем самым ходатайство защиты, передает объединенная пресс-служба городских судов.

Фигуранта удалось задержать в апреле нынешнего года у Балтийского вокзала в рамках "Контрольной закупки": он продал крупный охотничий нож за 6 тысяч рублей участнику проверочного мероприятия.

Адвокат настаивал на том, что от уголовной ответственности фигуранта необходимо освободить, поскольку тот совершил преступление средней тяжести и раскаялся в нем. Кроме того, Ковалев содержит малолетнего ребенка.

Максимальное наказание, грозившее подсудимому, представляло собой четыре года заключения.

Фото: ЗАКС.Ру