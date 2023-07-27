Смольный поможет петербуржцам, пострадавшим при крушении Ми-8 над Алтаем

Губернатор Петербурга Александр Беглов отправил главе республике Алтай Олегу Хорохордину телеграмму с соболезнованиями в связи с крушением в его регионе вертолета Ми-8.

"Желаю родным и близким погибших сил и стойкости, чтобы пережить тяжесть утраты. Скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в письме, опубликованном на сайте Смольного.

По данным Беглова, среди пострадавших в трагедии числятся петербуржцы, которым городское правительство обязуется помочь.

Как пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы, авария 27 июля случилась после того, как воздушное судно задело электрические провода. Упав на землю, вертолет загорелся. По последним сведениям, из находившихся на борту шестнадцати человек погибло четверо.

СК возбудил дело по ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

Фото: ЗАКС.Ру