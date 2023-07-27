За год число аварий с электросамокатами выросло почти на 200%

По итогам первого полугодия нынешнего года аварий с участием электросамокатов стало больше на 181,9%, чем год назад. Это отражено в свежей статистике Научного центра безопасности дорожного движения МВД, которую изучил ТАСС.

Число погибших в подобных ДТП за год удвоилось: по итогам первого полугодия теперь их значится не 6, а 12. Абсолютное число пострадавших за отчетный период составило 1083 человека, что на 183,2% больше, чем в прошлом году. В число получивших ранения в 2023 году в авариях с электросамокатами вошло 432 человека, не достигших шестнадцатилетия.

По распространенности аварий с участием средств индивидуальной мобильности Петербург занял четвертую позицию (64 случая), тогда как тройку составили Москва (238), Пермский край (68) и Тюменская область (66).

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