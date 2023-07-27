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Новости 19:28

Петербургские предприятия озвучили разные версии протечек на станции "Ленинский проспект"

фото ЗакС политика Петербургские предприятия озвучили разные версии протечек на станции "Ленинский проспект"

Официальные представители петербургского метрополитена отреагировали на продолжающиеся второй день протечки в подземном вестибюле станции "Ленинский проспект". Происходящее логически объяснили некоей коммунальной аварией, передает РБК Петербург.

"Вода идет с перерывами. Если бы причина была в метрополитене, то она бы шла без перерыва", - пояснили журналистам в пресс-службе подземки.

Иной точки зрения придерживаются в ГУП "ТЭК". В предприятии, комментируя протечки в четверг, заявили "Фонтанке", что закончили ремонт соседних теплосетей накануне вечером. Со своей стороны, представители АО "Теплосеть" сообщили, что в настоящее время ищут причину технической проблемы.

Пресс-служба метрополитена заверила, что поездам стекающая вода пока не мешает, поскольку остается в дренажных емкостях.

Фото: ЗАКС.Ру


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