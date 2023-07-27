Петербургские предприятия озвучили разные версии протечек на станции "Ленинский проспект"

Официальные представители петербургского метрополитена отреагировали на продолжающиеся второй день протечки в подземном вестибюле станции "Ленинский проспект". Происходящее логически объяснили некоей коммунальной аварией, передает РБК Петербург.

"Вода идет с перерывами. Если бы причина была в метрополитене, то она бы шла без перерыва", - пояснили журналистам в пресс-службе подземки.

Иной точки зрения придерживаются в ГУП "ТЭК". В предприятии, комментируя протечки в четверг, заявили "Фонтанке", что закончили ремонт соседних теплосетей накануне вечером. Со своей стороны, представители АО "Теплосеть" сообщили, что в настоящее время ищут причину технической проблемы.

Пресс-служба метрополитена заверила, что поездам стекающая вода пока не мешает, поскольку остается в дренажных емкостях.

Фото: ЗАКС.Ру