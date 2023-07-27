Здание бывшего пивзавода в Петербурге реконструировали под школу

На Петровском острове в Петербурге завершилась реконструкция бывшего цеховского здания, принадлежавшего в начале прошлого века конторе пивзавода "Бавария". Усилиями компании "Лентехстрой" его переделали под школу, которая введена в эксплуатацию и откроется для учеников 1 сентября. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Учреждение высотой в два этажа по адресу Петровский проспект, 11к1 рассчитано на 1100 учащихся. Их поделят на 44 класса. Входы для представителей начальной, средней и старшей школы будут разделены.

Учреждение, помимо актового зала и столовой, включает в себя спортивно-оздоровительный корпус с медицинским блоком, физкультурным залом и двумя бассейнами. Здание приспособлено для граждан с ограниченными возможностями.

фото: gov.spb.ru