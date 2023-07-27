"Фонтанка": Чиновников Смольного отговаривают от посещения Турции

Сотрудники нескольких комитетов петербургского правительства столкнулись с новым ограничением: в устной форме им настоятельно не рекомендуют совершать поездки в Турцию. Об этом пишет "Фонтанка" со ссылкой на свои источники в Смольном.

Один из собеседников журналистов говорит, что объявленный отделом кадров негласный запрет - явление временное, другие собеседники обозначить сроки его действия затруднились. Изданию известен пример купившего путевку в Турцию чиновника, который теперь сомневается, сдавать ее обратно или же не менять планов на отпуск.

Причины нового ограничения начальство донесло не до всех, кого перед ним поставили. Одна из версий связана с возможными негативными последствиями от разрыва так называемой зерновой сделки. Из последней, заключенной год назад между РФ, Украиной, Турцией и ООН, Россия вышла в середине текущего месяца.

Фото: ЗАКС.Ру