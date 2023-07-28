В Смольном предупредили о 36 гидравлических испытаниях на следующей неделе

На следующей неделе теплоэнергетики намерены провести 36 гидравлических испытаний в 11 районах Петербурга, сообщили 28 июля в комитете по энергетике и инженерному обеспечению. Проверку состояния сетей устроят в период с понедельника, 31 июля, по пятницу, 4 августа.

"Продолжаем готовить город к новому отопительному сезону. Подготовка включает в том числе гидравлические испытания более девяти тысяч км тепловых сетей и планово-профилактический ремонт на котельных", — рассказали в комитете.

Проверки проведут ГУП "ТЭК СПб", ООО "Петербургтеплоэнерго", АО "Теплосеть Санкт-Петербурга" и ООО "Теплоэнерго". В ходе испытаний специалисты повышают давление в трубах и следят за появлением протечек. Позже ненадежные участки включают в план ремонта, который должен пройти до наступления холодов. Во время испытаний температуру горячей воды в трубах понижают до +40 градусов.

Фото: ЗАКС.Ру