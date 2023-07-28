Гранты из бюджета Петербурга предложили выдавать на рекламу о защите детей от деструктивного контента

Депутаты Законодательного собрания Петербурга Всеволод Беликов ("Единая Россия") и Андрей Малков (ЛДПР) подготовили законопроект, расширяющий список возможных получателей грантов из городского бюджета.

Они предложили поддерживать производителей социальной рекламы, которая направлена на защиту детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Актуальность инициативы депутаты объяснили действующей Стратегией комплексной безопасности детей в Российской Федерации на период до 2030 года. Президент Владимир Путин утвердил ее в мае 2023 года.

"Деструктивное воздействие через средства массовой информации, сеть "Интернет" формирует негативную морально-психологическую атмосферу, способствует росту психических заболеваний, разрушает сложившиеся нормы нравственности, провоцирует противоправное поведение, наносит моральный вред, а также вред здоровью", - заявили авторы законопроекта в пояснительной записке.

В случае принятия закон вступит в силу в январе 2024 года.

Фото: ЗАКС.Ру