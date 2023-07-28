Более трех тысяч петербургских очередников обзавелись жильем с начала года

Более 3,1 тысячи петербургских семей обзавелись в 2023 году новыми квартирами благодаря использованию социальных выплат, рассказали 28 июля в жилищном комитете. Всего до конца года жилье должны получить еще свыше 1,7 тысячи находящихся в очереди семей.

"С начала 2023 года 3 154 семей петербуржцев, нуждающихся в улучшении жилищных условий, приобрели себе новое жилье, благодаря использованию социальных выплат", — сообщили в жилкоме.

К настоящему времени городской бюджет выделил 10,1 миллиарда рублей на приобретение недвижимости очередникам. Всего же до конца года планируется увеличить эту цифру до 17,8 миллиарда рублей. Согласно обновленному жилищному плану, до конца года соцвыплаты должны быть выданы 4 871 семье.

Выплаты предоставляются на покупку или строительство жилья. Претендовать на их получение могут молодые или многодетные семьи, жильцы коммунальных квартир, семьи с детьми-инвалидами, заемщики с ипотечными кредитами и петербуржцы из общей очереди на получение недвижимости.

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