Мурашко сообщил об испытаниях обновленной вакцины "Спутник"

В настоящее время в России тестируется обновленный вариант вакцины от коронавируса "Спутник", рассказал 28 июля глава Минздрава Михаил Мурашко на саммите "Россия — Африка". По его словам, новый вариант препарата актуализирован с учетом появившихся штаммов ковида.

"Сегодня подготовлены уже и проходят клинические испытания нового варианта вакцины "Спутник" для ревакцинации", — приводит слова министра РИА "Новости".

Мурашко отметил, что обновленный "Спутник" подойдет для защиты от вариантов коронавируса, циркулирующих сейчас на планете.

В начале июля правительство Ленобласти отчиталось об отсутствии пациентов с коронавирусом в региональных стационарах.

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