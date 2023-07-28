ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 13:39

Мурашко сообщил об испытаниях обновленной вакцины "Спутник"

фото ЗакС политика Мурашко сообщил об испытаниях обновленной вакцины "Спутник"

В настоящее время в России тестируется обновленный вариант вакцины от коронавируса "Спутник", рассказал 28 июля глава Минздрава Михаил Мурашко на саммите "Россия — Африка". По его словам, новый вариант препарата актуализирован с учетом появившихся штаммов ковида.

"Сегодня подготовлены уже и проходят клинические испытания нового варианта вакцины "Спутник" для ревакцинации", — приводит слова министра РИА "Новости".

Мурашко отметил, что обновленный "Спутник" подойдет для защиты от вариантов коронавируса, циркулирующих сейчас на планете.

В начале июля правительство Ленобласти отчиталось об отсутствии пациентов с коронавирусом в региональных стационарах.

Фото: pixabay


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости28 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама