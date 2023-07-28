Поддержка спецоперации и подготовка к школе: единороссы получили рекомендации на время отпуска, сообщили "Ведомости"

Члены фракции "Единая Россия" в Госдуме получили набор рекомендаций касательно того, чем заниматься до начала осенней сессии, сообщили 28 июля "Ведомости" со ссылкой на документ. Подлинность текста изданию подтвердил источник в нижней палате парламента.

Последнее пленарное заседание в Госдуме состоялось 26 июля, с 31 июля до 6 августа у депутатов запланирована региональная неделя, а затем начнется отпуск. К работе они вернутся 5 сентября — с этой даты начнется отсчет двухнедельной "работы с избирателями", по завершении которой парламентарии вернутся в здание на Охотном Ряду в Москве.

При этом депутатам рекомендовано заниматься информационной работой в том числе во время каникул. Отдельное внимание следует уделять вопросам специальной военной операции. К примеру, единороссам советуют оказывать поддержку семьям военнослужащих, собирать для земляков гуманитарную помощь или же помогать с организацией культурного досуга для военных, находящихся в госпиталях региона.

Помимо этого, членам ЕР советуют публично выступать с поддержкой военных и лично президента Владимира Путина, а также рассказывать местным жителям об однопартийцах, отправившихся в зону СВО.

Также единороссам следует обратить внимание на вопросы подготовки к новому учебному году. Например, они могут заниматься адресной поддержкой школьников, вопросами награждения участников олимпиад и конкурсов, а также пропагандировать среди учащихся "Менделеевскую карту".

Кроме того, в рекомендациях упоминаются праздники, которые могут быть использованы депутатами в качестве инфоповодов. Это может быть День ВДВ (2 августа), День физкультурника (12 августа), День шахтера (27 августа) и иные даты.

Фото: ЗАКС.Ру