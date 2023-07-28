Суд потребовал отреставрировать старинную постройку на Крестовском острове

В Арбитражном суде Петербурга и Ленобласти решилась судьба здания бывшей бани и прачечной при усадьбе Белосельских и Белозерских (Крестовский проспект, 20Ж). Сегодня в нем располагается конный клуб "Простор". Как сообщает "Деловой Петербург", иск подал КГИОП, пожаловавшийся на неисполнение охранного обязательства: дом признан региональным памятником.

Суд занял сторону Смольного и дал владельцам конного клуба три года на проведение реставрационных работ. В противном случае с них будут списывать по 100 тысяч рублей неустойки ежемесячно. Более того, если решение суда не будет исполнено, чиновникам позволено в одностороннем порядке расторгнуть договор аренды и выселить пользователей старинного объекта.

Здание на берегу Малой Невки было построено в середине XIX века по проекту Андрея Штакеншнейдера.

фото: Виктор М, Citywalls.ru

фото: Citywalls