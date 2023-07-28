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Новости 15:56

Мастеровой двор в Петергофе хотят снять с охраны

фото ЗакС политика Мастеровой двор в Петергофе хотят снять с охраны

В Петергофе ансамбль дореволюционных зданий могут снять с государственной охраны, о чем пишет издание "Канонер". Согласно его сведениям, все три здания (Калининская улица, ЗА, ЗВ и ЗЖ) были возведены в XVIII веке и были перестроены в последующем веке.

Речь идет о реставрационных мастерских так называемого Мастерового двора, каждая из которых признана выявленным памятником. Лишение этого статуса грозит трем объектам, поскольку таковы рекомендации авторов последней историко-культурной экспертизы. Заказали ее владельцы зданий, а именно ГМЗ "Петергоф" и "Петергофская строительная компания".

Согласно экспертизе, "существующее архитектурное решение каждого из зданий не имеет ярко выраженных стилевых черт", а вместе они не складываются в единую композицию. Эксперт Мария Макарова, рассуждая о Мастеровом дворе в целом, пишет, что "самостоятельной исторической ценности объект не имеет".

фото: vladimir-2013, Citywalls.ru

фото: Citywalls


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