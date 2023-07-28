Депутат Госдумы Занко предложила создать в Петербурге мемориал городам-героям

Представляющая Ленобласть в Государственной думе депутат Ольга Занко обратилась к петербургскому губернатору Алексаднру Беглову с идеей создать в городе аллею памяти в честь городов-героев. По словам инициатора, такие просьбы поступают к ней в том числе от ветеранов ВОВ.

В своем Telegram-канале депутат пишет, что Петербург остается единственным из двенадцати городов-героев, не имеющим подобного мемориала. Представительнице "Единой России" проблема представляется необычайно актуальной.

"Обычно такой мемориал представляет собой аллею с каменными блоками городов-героев, внутри которых закладываются капсулы с землей с мест сражений", - отмечает Занко.

По ее мнению, создание памятного объекта будет для города ценным подарком к 80-летию со Дня Победы в войне.

фото: О Занко / Telegram