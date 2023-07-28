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Новости 17:26

От взрыва в Таганроге пострадало не менее пятнадцати человек

фото ЗакС политика От взрыва в Таганроге пострадало не менее пятнадцати человек

В центре Таганрога днем 28 июля прогремел взрыв. Губернатор Ростовской области Василий Голубев в своем Telegram-канале сообщил, что пострадало по меньшей мере пятнадцать человек. Летальных исходов не зафиксировано.

По сведениям главы региона, эпицентр взрыва пришелся на Таганрогский художественный театр. Госпитализация потребовалась девяти пострадавшим гражданам. Окна в соседней жилой трехэтажке выбило взрывной волной.

На месте происшествия работают 60 представителей МЧС, использующих 17 машин.

С заявлением относительно взрыва успело выступить российское Минобороны. В атаке на Таганрог оно обвинило "киевский режим", квалифицировав произошедшеее как террористический акт. Ведомство заявило, что удар был нанесен зенитной ракетой комплекса ПВО С-200.

фото: На видео видно / Telegram (скриншот видео)


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