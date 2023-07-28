Депутат Госдумы Альшевских рассказал о готовящихся провокациях на выборах

Депутат Государственной думы и заместитель председателя комиссии парламента по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Андрей Альшевских заявил о якобы готовящихся провокациях на сентябрьских выборах 2023 года. Об этом он рассказал на сессии об избирательных системах в рамках саммита "Россия - Африка".

Альшевский сообщил, что "внешние силы" все активнее "муссируют темы мнимой нелегитимности выборов". Масштабная избирательная кампания используется в качестве повода для "дискредитации политической системы и имеет цель подорвать основы конституционного строя и безопасности России, заявил парламентарий.

Он рассказал, что его комиссия Госдумы создала мониторинговую группу, чтобы реагировать на нарушения законодательства. Этот орган уже зафиксировал попытки "недружественных стран" опорочить решение Центральной избирательной комиссии о назначении голосования в новых субъектах России.

- Иностранные агенты, нежелательные, экстремистские организации всё активнее распространяют деструктивный контент. Также выявлены случаи давления на избирателей и членов избирательных комиссий со стороны иностранных неправительственных организаций, по которым комиссия направила обращения в правоохранительные органы. По имеющейся информации, готовятся провокации на избирательных участках с целью создания "нужной" картинки для зарубежных СМИ. Например, одна из организаций, признанная в Российской Федерации экстремистской, провела за переделами нашей страны тренинг псевдоонаблюдателей-провокаторов. Материалы в отношении организаторов и участников тренингов переданы в Центральную избирательную комиссию и в Генеральную прокуратуру для принятия мер, - заявил Альшевских.

При этом он выразил уверенность, что ни у кого не получится опорочить Россию. Общество "не поддастся на провокацию Запада", считает депутат.

- И, как обычно, правда победит, - закончил парламентарий свою мысль.

Напомним, единый день голосования в России в 2023 году назначен на 10 сентября. Голосования разных уровней пройдут практически во всех регионах страны. В частности, москвичам предстоит выбрать нового мэра. В Петербурге голосований на ближайший сентябрь не назначено.

София Саттарова / Скриншот трансляции саммита "Россия - Африка"