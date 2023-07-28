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В Смольном заговорили об угрозе дефицита препаратов от ВИЧ

фото ЗакС политика В Смольном заговорили об угрозе дефицита препаратов от ВИЧ

Петербургский комитет по здравоохранению рассматривает угрозу дефицита лекарств для больных ВИЧ. Это следует из новейшего официального сообщения Смольного.

Комитет пояснил, что нужное количество лекарств для инфицированных недопоставил федеральный центр. Из-за этого средства будут искать в бюджете Петербурга. Профильные чиновники планируют купить "7 позиций антиретровирусных лекарственных препаратов" общей стоимостью 459 млн рублей.

Согласно статистике за первое полугодие, в городе получают антиретровирусную терапию 29 309 ВИЧ-инфицированных граждан. На сегодняшний день препараты есть для всех пациентов.

Фото: ЗАКС.Ру


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