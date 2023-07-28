ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека

Новости 19:53

Смольный в третий раз начал поиск подрядчика для проектирования мукомольного комбината

фото ЗакС политика Смольный в третий раз начал поиск подрядчика для проектирования мукомольного комбината

Петербургское правительство в третий раз объявило конкурс на проектирование нового мукомольного комбината, который хотят построить в начале Обводного канала (проспект Обуховской Обороны, 7Ж). На соответствующую госзакупку обратил внимание РБК Петербург.

Стартовая (максимальная) цена работ увеличилась на 10% и составила 164,6 млн рублей. Впервые конкурс объявили два года назад, но тогда заявку единственного подрядчика отклонили как не отвечающую техническому заданию. Теперь от соискателя контракта потребуется сдать проект до ноября 2025 года.

Ранее ГУП "Продовольственный фонд", владеющее советским мукомольным заводом на Обводном канале, хотело модернизировать его, однако этому помешал статус памятника. В результате было решено построить еще один комбинат по соседству.

Фото: ЗАКС.Ру


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости28 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама