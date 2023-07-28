Смольный в третий раз начал поиск подрядчика для проектирования мукомольного комбината

Петербургское правительство в третий раз объявило конкурс на проектирование нового мукомольного комбината, который хотят построить в начале Обводного канала (проспект Обуховской Обороны, 7Ж). На соответствующую госзакупку обратил внимание РБК Петербург.

Стартовая (максимальная) цена работ увеличилась на 10% и составила 164,6 млн рублей. Впервые конкурс объявили два года назад, но тогда заявку единственного подрядчика отклонили как не отвечающую техническому заданию. Теперь от соискателя контракта потребуется сдать проект до ноября 2025 года.

Ранее ГУП "Продовольственный фонд", владеющее советским мукомольным заводом на Обводном канале, хотело модернизировать его, однако этому помешал статус памятника. В результате было решено построить еще один комбинат по соседству.

Фото: ЗАКС.Ру