Первый зампред ЦБ Юдаева перешла на другую должность

Банк России в пятницу, 28 июля, объявил о кадровых перестановках. На новую должность перевели первого зампреда ЦБ Ксению Юдаеву, которая занимала свой пост последние десять лет.

С 1 августа Юдаева станет советницей главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной. За собой она сохранит место в совете директоров и комитета финансовой стабильности ЦБ. На новой должности финансист продолжит заниматься развитием исследований и аналитики.

Юдаева пришла на работу в Центробанк вскоре после назначения Набиуллиной главой регулятора.

фото: cbr.ru