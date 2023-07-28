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Новости 20:56

Первый зампред ЦБ Юдаева перешла на другую должность

фото ЗакС политика Первый зампред ЦБ Юдаева перешла на другую должность

Банк России в пятницу, 28 июля,  объявил о кадровых перестановках. На новую должность перевели первого зампреда ЦБ Ксению Юдаеву, которая занимала свой пост последние десять лет.

С 1 августа Юдаева станет советницей главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной. За собой она сохранит место в совете директоров и комитета финансовой стабильности ЦБ. На новой должности финансист продолжит заниматься развитием исследований и аналитики.

Юдаева пришла на работу в Центробанк вскоре после назначения Набиуллиной главой регулятора.

фото: cbr.ru


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