Из числа иноагентов исключили "Зону права"

Министерство юстиции вечером 28 июля не стало, как это регулярно бывает по пятницам, дополнять список иноагентов новыми физическими и юридическими лицами. Вместо этого статус иноагента сняли с правозащитной организации "Зона права", что случилось еще неделю назад. На это обратил внимание проект "ОВД-Инфо"*.

"Зона права" попала в реестр 29 сентября 2021 года.

Организация специализируется на помощи российским заключенным. Летом нынешнего года в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством об иноагентах, она самоликвидировалась как юрлицо. По всей видимости, с этим и связано исключение из реестра Минюста. Учредителем ООО "Зона права" был акционист и издатель Петр Верзилов**.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов

**Минюст внес Петра Верзилова в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру