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Новости 10:13

Из числа иноагентов исключили "Зону права"

фото ЗакС политика Из числа иноагентов исключили "Зону права"

Министерство юстиции вечером 28 июля не стало, как это регулярно бывает по пятницам, дополнять список иноагентов новыми физическими и юридическими лицами. Вместо этого статус иноагента сняли с правозащитной организации "Зона права", что случилось еще неделю назад. На это обратил внимание проект "ОВД-Инфо"*.

"Зона права" попала в реестр 29 сентября 2021 года.

Организация специализируется на помощи российским заключенным. Летом нынешнего года в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством об иноагентах, она самоликвидировалась как юрлицо. По всей видимости, с этим и связано исключение из реестра Минюста. Учредителем ООО "Зона права" был акционист и издатель Петр Верзилов**.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в единый реестр иноагентов

**Минюст внес Петра Верзилова в единый реестр иноагентов

Фото: ЗАКС.Ру


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