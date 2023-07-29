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Новости 16:01

В Самаре арестовали подозреваемого в поджоге нефтеперерабатывающего завода

фото ЗакС политика В Самаре арестовали подозреваемого в поджоге нефтеперерабатывающего завода

Суд в Самаре постановил отправить под арест местного жителя Сергея Окрушко, задержанного по подозрению в совершении диверсии (ст. 281 УК). Под стражей он проведет ближайшие два месяца, передает ТАСС.

По версии следствия, в пятницу фигурант поджег Куйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самаре. Он уже признал вину и согласился сотрудничать со следствием, рассказал адвокат Вячеслав Павелкин. ФСБ оценила ущерб от действий злоумышленника в 30 млн рублей.

Накануне депутат Госдумы Александр Хинштейн написал в своем Telegram-канале, что Окрушко задержали в Оренбургской области при попытке покинуть Россию.

Фото: ЗАКС.Ру


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